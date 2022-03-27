Крупнейшие банки Японии остановили долларовые операции со Сбербанком 27 марта, 05:56 Цей матеріал також доступний українською Японские банки ограничили сделки со Сбербанком (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Три крупнейших банка Японии объявили, что прекратят долларовые операции и денежные переводы с российским Сбербанком из-за санкций США.



Война России против Украины — последние новости



Об этом сообщает Japan Today.

Решение о прекращении долларовых операций приняли MUFG Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corp. Отмечается, что японским компаниям, которые продолжат работу в России, придется искать другие способы оплаты.

Видео дня

Три японских банка уже прекратили операции с другими крупными российскими банками, в том числе с ВТБ Банком, который был отключен от SWIFT 12 марта.

Основное банковское подразделение Mitsubishi UFJ Financial Group Inc также воздержится от отправки денег в Сбербанк в другой иностранной валюте.

Слушайте подкаст на эту тему