Крупнейшие банки Японии остановили долларовые операции со Сбербанком

27 марта, 05:56
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Японские банки ограничили сделки со Сбербанком (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Японские банки ограничили сделки со Сбербанком (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Три крупнейших банка Японии объявили, что прекратят долларовые операции и денежные переводы с российским Сбербанком из-за санкций США.

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Об этом сообщает Japan Today.

Решение о прекращении долларовых операций приняли MUFG Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corp. Отмечается, что японским компаниям, которые продолжат работу в России, придется искать другие способы оплаты.

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Три японских банка уже прекратили операции с другими крупными российскими банками, в том числе с ВТБ Банком, который был отключен от SWIFT 12 марта.

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Основное банковское подразделение Mitsubishi UFJ Financial Group Inc также воздержится от отправки денег в Сбербанк в другой иностранной валюте.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Япония Сбербанк России Санкции против России Санкции США Война России против Украины

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