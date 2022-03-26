Беларусь выводит военные подразделения из пунктов постоянной дислокации на полигоны — Генштаб ВСУ
В ВСУ фиксируют перемещения военных подразделений Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)
Беларусь выводит военные подразделения из пунктов постоянной дислокации на полигоны.
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Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.
«Идет вывод из пунктов постоянной дислокации подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь на полигоны», — отметили в ведомстве.
В то же время противник не ведет наступательных действий на Волынском направлении.
20 марта в Генеральном штабе ВСУ заявили, что считают высокой угрозу наступления с территории Беларуси на Волынском направлении.
В НАТО считают, что Беларусь может «скоро» присоединиться к полномасштабной войне РФ против Украины.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко ранее утверждал, что белорусская армия не будет участвовать в полномасштабной войне России против Украины.
24 марта в Генштабе ВСУ подтверждали, что отдельные подразделения военных Беларуси возвращаются в пункты постоянной дислокации после выполнения задач на границе с Украиной.