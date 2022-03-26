Беларусь выводит военные подразделения из пунктов постоянной дислокации на полигоны — Генштаб ВСУ

26 марта, 14:27
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В ВСУ фиксируют перемещения военных подразделений Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

В ВСУ фиксируют перемещения военных подразделений Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Беларусь выводит военные подразделения из пунктов постоянной дислокации на полигоны.

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Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

«Идет вывод из пунктов постоянной дислокации подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь на полигоны», — отметили в ведомстве.

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В то же время противник не ведет наступательных действий на Волынском направлении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/281090164204069

20 марта в Генеральном штабе ВСУ заявили, что считают высокой угрозу наступления с территории Беларуси на Волынском направлении.

В НАТО считают, что Беларусь может «скоро» присоединиться к полномасштабной войне РФ против Украины.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко ранее утверждал, что белорусская армия не будет участвовать в полномасштабной войне России против Украины.

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24 марта в Генштабе ВСУ подтверждали, что отдельные подразделения военных Беларуси возвращаются в пункты постоянной дислокации после выполнения задач на границе с Украиной.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Беларусь Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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