Россия обстреляла Киевскую область из тяжелой артиллерии, среди пострадавших — ребенок 26 марта, 15:45 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела Киевской области, 26 марта 2022 года (Фото:Андрій Нєбитов / Facebook)

Российские оккупанты обстреляли населенные пункты Киевской области из тяжелой артиллерии, разрушены по меньшей мере пять домов, среди мирных жителей есть пострадавшие, в том числе один ребенок.

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Об этом сообщил в Facebook начальник полиции области Андрей Небытов.



«Как видим, оккупанты стреляют куда угодно, по жилым кварталам, объектам гражданской инфраструктуры, многоэтажкам. Цинично истребляют из Градов граждан и их дома», — написал он.

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Следователи полиции Киевской области задокументировали уже более 250 фактов военных преступлений российских оккупантов в Киевской области. Небытов подчеркнул, что их используют в Международном суде над российскими военными и политическими преступниками.