Сегодня в Украине будут действовать десять гуманитарных коридоров — список и маршруты 26 марта, 10:48 Цей матеріал також доступний українською Украина продолжает эвакуировать своих граждан (Фото:Alexandros Avramidis/Reuters)

В субботу, 26 марта, в Украине будут действовать десять гуманитарных коридоров для эвакуации населения.

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Как сообщили в Офисе омбудсмена, четыре из них будут функционировать в Киевский области.

Коридоры будут работать по следующим маршрутам:

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Фастов, Фастовец, Клехановка, Таможня, трасса м-05, Калиновка, Плесецкое ( сельсовет ул. Центральная, д. 57, с. Плесецкое).

сельсовет ул. Центральная, д. 57, с. Плесецкое). Белогородка-Петрушки-Шпитки-Мрия-Любимовка-Березовка-Севериновка ( ул. И. Мазепы 20, с. Севериновка).

ул. И. Мазепы 20, с. Севериновка). Белая Церковь-Фастов-Хомутец-Брусилов-Ставище-Небелица-Юров-Красная Слобода ( торговый центр, ул. Л.Украинки, д. 46, Красная Слобода).

торговый центр, ул. Л.Украинки, д. 46, Красная Слобода). Белая Церковь-Фастов-Брусилов-Кочерив-Белая Криница-Песковка-Бородянка ( ул. Центральная 331, Бородянка).

Также будет работать пункт эвакуации в районе Романовского моста для приема эвакуированного пешим ходом населения Ирпеня.

Вице-премьер — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук озвучила также и другие маршруты, по которым будет происходить эвакуация.

Донецкая область: из Мариуполя в Запорожье на личном транспорте.

Луганская область: из Рубежного, Лисичанска, Попасной, Северодонецка, Горского и села Нижнее в Бахмут

Украинская власть также работает над созданием эвакуационных маршрутов для населенных пунктов Славутич, Дымер, Иванков.



Россия напала на Украину 24 февраля. 26 марта — 31-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.



С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

