Сегодня в Украине будут действовать десять гуманитарных коридоров — список и маршруты
Украина продолжает эвакуировать своих граждан (Фото:Alexandros Avramidis/Reuters)
В субботу, 26 марта, в Украине будут действовать десять гуманитарных коридоров для эвакуации населения.
Война России против Украины — последние новости
Как сообщили в Офисе омбудсмена, четыре из них будут функционировать в Киевский области.
Коридоры будут работать по следующим маршрутам:
- Фастов, Фастовец, Клехановка, Таможня, трасса м-05, Калиновка, Плесецкое (сельсовет ул. Центральная, д. 57, с. Плесецкое).
- Белогородка-Петрушки-Шпитки-Мрия-Любимовка-Березовка-Севериновка (ул. И. Мазепы 20, с. Севериновка).
- Белая Церковь-Фастов-Хомутец-Брусилов-Ставище-Небелица-Юров-Красная Слобода (торговый центр, ул. Л.Украинки, д. 46, Красная Слобода).
- Белая Церковь-Фастов-Брусилов-Кочерив-Белая Криница-Песковка-Бородянка (ул. Центральная 331, Бородянка).
Также будет работать пункт эвакуации в районе Романовского моста для приема эвакуированного пешим ходом населения Ирпеня.
Вице-премьер — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук озвучила также и другие маршруты, по которым будет происходить эвакуация.
Донецкая область: из Мариуполя в Запорожье на личном транспорте.
Луганская область: из Рубежного, Лисичанска, Попасной, Северодонецка, Горского и села Нижнее в Бахмут
Украинская власть также работает над созданием эвакуационных маршрутов для населенных пунктов Славутич, Дымер, Иванков.
Россия напала на Украину 24 февраля. 26 марта — 31-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.
Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.