На гражданскую безопасность. США выделят Украине дополнительно 100 миллионов долларов 27 марта, 04:13 Цей матеріал також доступний українською Средства США будут направлены на усиление гражданской безопасности после российского вторжения (фото иллюстративное) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

США в субботу, 26 марта, объявили, что выделят Украине дополнительно 100 миллионов долларов. Средства будут направлены на усиление гражданской безопасности после российского вторжения.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

Деньги пойдут на «увеличенное возможностей МВД продолжать охрану границ и гражданской защиты».



«Увеличенное финансирование продолжит стабильный поток средств индивидуальной защиты, полевого снаряжения, тактического оборудования, медицинских средств, бронированной техники и средств связи для Государственной пограничной службы и Национальной полиции Украины», - говорится в заявлении Госдепа.



Недавно ЕС предоставил Украине 1 млрд евро на вооружение. В то же время Киев обратился в США с просьбой увеличить поставки Javelin и Stinger .