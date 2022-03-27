На гражданскую безопасность. США выделят Украине дополнительно 100 миллионов долларов

27 марта, 04:13
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Средства США будут направлены на усиление гражданской безопасности после российского вторжения (фото иллюстративное) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Средства США будут направлены на усиление гражданской безопасности после российского вторжения (фото иллюстративное) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

США в субботу, 26 марта, объявили, что выделят Украине дополнительно 100 миллионов долларов. Средства будут направлены на усиление гражданской безопасности после российского вторжения.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

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Деньги пойдут на «увеличенное возможностей МВД продолжать охрану границ и гражданской защиты».

«Увеличенное финансирование продолжит стабильный поток средств индивидуальной защиты, полевого снаряжения, тактического оборудования, медицинских средств, бронированной техники и средств связи для Государственной пограничной службы и Национальной полиции Украины», - говорится в заявлении Госдепа.

Недавно ЕС предоставил Украине 1 млрд евро на вооружение. В то же время Киев обратился в США с просьбой увеличить поставки Javelin и Stinger .

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Теги:   Госдеп США Война России против Украины

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