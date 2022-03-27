Возле ЧАЭС горит площадь более 10 тыс. га, повышается радиоактивное загрязнение 27 марта, 01:27 Цей матеріал також доступний українською Фиксировать большие пожары помогают спутниковые снимки NASA и ESA (Фото:mepr.gov.ua)

В зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС обнаружен 31 очаг пожаров на общей площади 10 111 га. Повышается радиоактивное загрязнение.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов



«В результате боевых действий и поджогов рашистами лесов и перелогов зоны отчуждения происходит повышение уровня радиоактивного загрязнения воздуха… Сейчас спутниковые данные свидетельствуют о возникновении 31 очага больших пожаров в природных экосистемах и покинутых селах зоны отчуждения, составляющих общую площадь более 10 11 га", - говорится в уведомлении.

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В ведомстве отметили, что пожары в зоне отчуждения несут большие радиологические риски. До широкомасштабного российского вторжения радиационный фон там контролировался с помощью автоматизированной системы контроля радиационного состояния в 39 пунктах. Пока такой контроль и тушение пожаров невозможны в результате оккупации российскими войсками.

Сообщается, что фиксировать большие пожары помогают спутниковые снимки NASA и Европейского космического агентства ESA. Однако в министерстве не исключают существование значительного количества источников возгорания.