Британия отправит гумпомощь в окруженные оккупанты районов Украины на 2 млн фунтов

27 марта, 04:07
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Гуманитарная помощь (Фото:REUTERS/Serhii Hudak)

Гуманитарная помощь (Фото:REUTERS/Serhii Hudak)

Великобритания планирует отправить продовольствие в окруженные российскими войсками районы Украины. Предполагается на сумму 2 миллиона фунтов стерлингов.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

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«Пожертвования в размере 2 миллионов фунтов стерлингов окажет жизненно важную поддержку попавшим в ловушку российских наступлений и под угрозой окружения», — говорится в сообщении.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Великобритания Гуманитарная помощь Война России против Украины

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