Британия отправит гумпомощь в окруженные оккупанты районов Украины на 2 млн фунтов
Гуманитарная помощь (Фото:REUTERS/Serhii Hudak)
Великобритания планирует отправить продовольствие в окруженные российскими войсками районы Украины. Предполагается на сумму 2 миллиона фунтов стерлингов.
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Великобритании.
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«Пожертвования в размере 2 миллионов фунтов стерлингов окажет жизненно важную поддержку попавшим в ловушку российских наступлений и под угрозой окружения», — говорится в сообщении.