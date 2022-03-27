Британия отправит гумпомощь в окруженные оккупанты районов Украины на 2 млн фунтов 27 марта, 04:07 Цей матеріал також доступний українською Гуманитарная помощь (Фото:REUTERS/Serhii Hudak)

Великобритания планирует отправить продовольствие в окруженные российскими войсками районы Украины. Предполагается на сумму 2 миллиона фунтов стерлингов.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

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«Пожертвования в размере 2 миллионов фунтов стерлингов окажет жизненно важную поддержку попавшим в ловушку российских наступлений и под угрозой окружения», — говорится в сообщении.

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