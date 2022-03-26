После двух недель отсутствия. Российские СМИ опубликовали видео с министром обороны РФ Шойгу 26 марта, 12:14 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Alexey Nikolsky/Kremlin)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уже две недели не появлялся на публике. 26 марта пропагандистский телеканал минобороны РФ Звезда опубликовал видео совещания якобы с его участием.

Война России против Украины — последние новости



Звезда отмечает, что в ходе совещания Шойгу обсудил с руководством министерства «вопросы реализации программы государственного оборонного заказа и выполнения социальных обязательств».



Видео дня

Он заявил, что «с учетом проведения специальной военной операции на территории Украины в 2022 году нужно сохранить заданные темпы поставки в войска перспективного вооружения».

С 11 марта пропагандистские медиа России не транслировали заявлений военной верхушки — министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова. Видео с Шойгу в репортаже о заседании Совета Безопасности РФ 24 марта может быть монтажным спецэффектом.