После двух недель отсутствия. Российские СМИ опубликовали видео с министром обороны РФ Шойгу

26 марта, 12:14
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Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Alexey Nikolsky/Kremlin)

Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Alexey Nikolsky/Kremlin)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уже две недели не появлялся на публике. 26 марта пропагандистский телеканал минобороны РФ Звезда опубликовал видео совещания якобы с его участием.

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Звезда отмечает, что в ходе совещания Шойгу обсудил с руководством министерства «вопросы реализации программы государственного оборонного заказа и выполнения социальных обязательств».

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Он заявил, что «с учетом проведения специальной военной операции на территории Украины в 2022 году нужно сохранить заданные темпы поставки в войска перспективного вооружения».

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С 11 марта пропагандистские медиа России не транслировали заявлений военной верхушки — министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова. Видео с Шойгу в репортаже о заседании Совета Безопасности РФ 24 марта может быть монтажным спецэффектом.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Сергей Шойгу Российские СМИ Минобороны РФ Война России против Украины

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