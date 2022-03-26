Деблокировать Мариуполь невозможно без достаточного количества бронетехники и самолетов — Зеленский 26 марта, 23:19 Цей матеріал також доступний українською Жилой дом в Мариуполе, уничтоженный в результате российских обстрелов, 25 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении раскритиковал иностранных партнеров, которые до сих пор не поставили Украине танки и самолеты, необходимые для деблокады Мариуполя.

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Зеленский заявил, что «Украина не может сбивать российские ракеты из дробовиков и пулеметов», которых, по его словам, слишком много в поставках оружия от партнеров.

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«Деблокировать Мариуполь невозможно без достаточного количества танков и другой бронетехники. И, обязательно, самолетов. Об этом знают все защитники Украины, защитники Мариуполя, тысячи людей, гражданских, которые умирают там в блокаде. Это знают в США, знают все европейские политики, и это должны как можно быстрее узнать как можно больше людей на Земле. Чтобы все поняли, кто и почему просто побоялся предотвратить трагедию и принять жизненно важное решение», — подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что Украина уже захватила определенное количество российских танков, но «народы мира точно не поймут, если поле боя в Украине будет большим поставщиком танков для защиты свободы чем наши партнеры».

Во время выступления на саммите НАТО 24 марта президент Владимир Зеленский призвал Альянс передать Украине 1% своих самолетов и танков.

Позже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что выполнить просьбу Зеленского сложно с точки зрения логистики.

По данным горсовета, с начала полномасштабного вторжения России в Мариуполе погибли более 2300 мирных жителей. Установить точное количество жертв невозможно из-за постоянного обстрела Мариуполя российскими оккупантами. В городе гуманитарная катастрофа, в результате российских обстрелов разрушено более 80% инфраструктуры города, в том числе школы и больницы.