Оккупанты нанесли по Львову новый ракетный удар, повреждены объекты инфраструктуры — Садовый 26 марта, 19:10 Цей матеріал також доступний українською Дым над Львовом 26 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что по городу нанесли еще один ракетный удар, информация уточняется.

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Обновлено в 19:30. Садовый уточнил, что в результате новых ударов сильно повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома не пострадали. Продолжается тушение пожаров.

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По словам главы ОВА Максима Козицкого, в 18:55 произошло еще три мощных взрыва. Жителей Львова просят оставаться в укрытиях.

Ранее 26 марта российские оккупанты нанесли по Львову два ракетных удара, предварительно, пострадали пять человек. В ГСЧС сообщили, что около 16:30 начался пожар на территории промышленного объекта для хранилища топлива.

Жителей города просят оставаться в укрытиях, не ходить по улице и не фотографировать последствия обстрела.