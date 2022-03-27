Зеленский присвоил звание Героев Украины 15 военным
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта присвоил звание Героев Украины 15 военным, трем из них — посмертно. Об этом говорится в указе главы государства № 179/2022.
Всем военным присвоено звание за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
Звание Герой Украины присвоено:
- Корнейчуку Богдану Сергеевичу - лейтенанту (посмертно)
- Кулику Сергею Григорьевичу - штаб-сержанту (посмертно)
- Максишку Денису Константиновичу — старшему лейтенанту (посмертно)
- Бандарю Владиславу Юрьевичу - старшему лейтенанту
- Барановскому Сергею Анатольевичу - полковнику
- Бурковскому Сергею Викторовичу - подполковнику
- Голишевскому Ивану Леонидовичу - подполковнику
- Гришаку Роману Геннадьевичу — штаб-сержанту
- Гуралю Виталию Олеговичу - капитану
- Дикарю Игорю Владимировичу - младшему лейтенанту
- Дрогомирецкому Роману Юрьевичу - капитану
- Кравченко Артур Андреевич — старший лейтенант
- Любарцу Николаю Александровичу - капитану
- Михайлюку Юрию Владимировичу - капитану
- Шматалюку Евгению Викторовичу — майору.
Президент 26 марта указом №178/2022 отметил государственными наградами еще более 110 военных. Их полный перечень доступен по этой ссылке .