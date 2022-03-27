Зеленский присвоил звание Героев Украины 15 военным

27 марта, 02:23
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта присвоил звание Героев Украины 15 военным, трем из них — посмертно. Об этом говорится в указе главы государства № 179/2022.

Всем военным присвоено звание за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

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Звание Герой Украины присвоено:

  • Корнейчуку Богдану Сергеевичу - лейтенанту (посмертно)

  • Кулику Сергею Григорьевичу - штаб-сержанту (посмертно)

  • Максишку Денису Константиновичу — старшему лейтенанту (посмертно)

  • Бандарю Владиславу Юрьевичу - старшему лейтенанту

  • Барановскому Сергею Анатольевичу - полковнику

  • Бурковскому Сергею Викторовичу - подполковнику

  • Голишевскому Ивану Леонидовичу - подполковнику

  • Гришаку Роману Геннадьевичу — штаб-сержанту

  • Гуралю Виталию Олеговичу - капитану

  • Дикарю Игорю Владимировичу - младшему лейтенанту

  • Дрогомирецкому Роману Юрьевичу - капитану

  • Кравченко Артур Андреевич — старший лейтенант

  • Любарцу Николаю Александровичу - капитану

  • Михайлюку Юрию Владимировичу - капитану

  • Шматалюку Евгению Викторовичу — майору.

    Президент 26 марта указом №178/2022 отметил государственными наградами еще более 110 военных. Их полный перечень доступен по этой ссылке .

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Теги:   Владимир Зеленский Герой Украины Война России против Украины

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