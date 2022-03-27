Зеленский присвоил звание Героев Украины 15 военным 27 марта, 02:23 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта присвоил звание Героев Украины 15 военным, трем из них — посмертно. Об этом говорится в указе главы государства № 179/2022.

Всем военным присвоено звание за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

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Звание Герой Украины присвоено: