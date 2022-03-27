В Мариуполе оккупанты вывезли в неизвестном направлении персонал и пациентов городской больницы

27 марта, 01:47
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Последствия российского обстрела Мариуполя, 25 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Последствия российского обстрела Мариуполя, 25 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты в Мариуполе 26 марта вывезли в неизвестном направлении врачей и пациентов городской больницы № 1. Об этом сообщает Мариупольский горсовет в Telegram.

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На территории больницы находилось около 700 человек.

«По словам очевидцев, оккупанты насильственно вывезли в неизвестном направлении медицинский персонал, больных и других мариупольцев, скрывавшихся от обстрелов врага в подвалах медицинского учреждения», — заявили в горсовете.

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова подчеркнула, что среди пациентов больницы были люди с тяжелыми заболеваниями, которым нужно стационарное лечение и постоянный присмотр. Она напомнила, что похищение гражданских грубо нарушает статьи 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статью 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и статью 5 Европейской конвенции по правам человека.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/509521947195749

Ранее в горсовете Мариуполя сообщали, что часть жителей Левобережного района города насильственно вывозят в Россию или в ОРДЛО, забирая украинский паспорт. Количество жителей, которых незаконно вывезли на территорию страны-агрессора, неизвестно. При этом российские оккупанты блокируют украинские гуманитарные коридоры и дают покинуть город, находящийся под постоянными российскими обстрелами, только пешком или на собственном транспорте.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Больница Мариуполь Похищение Людмила Денисова Война России против Украины

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