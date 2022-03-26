Преступления России в Украине: от рук оккупантов погибли 136 детей, почти 200 получили ранения 26 марта, 09:20 Цей матеріал також доступний українською Ежедневно в Украине гибнут не менее пяти детей (Фото:Oleksandr Lapshyn/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 136 детей, еще 199 получили ранения.

Война России против Украины — последние новости

Такие данные по состоянию на субботу, 26 марта, обнародовали в Офисе генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Киевской — 64, Харьковской — 44, Донецкой — 50, Черниговской — 38, Николаевской — 28, Луганской — 25, Запорожской — 17, Херсонской — 20, Житомирской — 15, и Сумской — 14 областях, а также в Киеве — 16.

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В ведомстве рассказали о последних случаях, когда от рук оккупантов погибли или были ранены дети.

Так, 25 марта в результате вражеского обстрела в Донецкой области погиб 9-летний ребенок, еще один получил ранения.

24 марта 13-летняя девочка из поселка Николаевской области в результате артобстрела российскими военными получила многочисленные ранения лица.

23 марта из-за обстрела оккупантами пешеходного моста в Чернигове семья с 11-летним мальчиком получили телесные повреждения в виде осколочных ранений.

Россия напала на Украину 24 февраля. 26 марта — 31-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.