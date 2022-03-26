ВСУ освободили от оккупантов несколько населенных пунктов в Харьковской области — глава ОВА

26 марта, 12:44
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Оккупанты разрушают украинские населенные пункты (Фото:Thomas Peter/Reuters)

Оккупанты разрушают украинские населенные пункты (Фото:Thomas Peter/Reuters)

Вооруженные силы Украины переходят в контрнаступление в Харьковской области.

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Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, украинские военнослужащие освободили от российских оккупантов несколько населенных пунктов в направлении Малой Рогани.

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По его словам, там идут бои.

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Продолжаются сражения и в направлении Изюма. Там ВСУ держат оборонительные позиции.

Россия напала на Украину 24 февраля. 26 марта — 31-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

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Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Бои за Изюм Харьковской области продолжаются с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Город частично контролируют украинские военные.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Изюм Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Война России против Украины

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