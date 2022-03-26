Украина и США впервые провели переговоры в формате 2+2. К встрече с Резниковым и Кулебой присоединился Байден

26 марта, 13:57
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Резников и Кулеба встретились с Блинкеном, Остином и Байденом в Варшаве (Фото:Алексей Резников/Twitter)

Резников и Кулеба встретились с Блинкеном, Остином и Байденом в Варшаве (Фото:Алексей Резников/Twitter)

Украина и США начали диалог безопасности в формате 2+2 на уровне руководителей внешнеполитического и оборонного ведомств. Такая встреча впервые прошла в Варшаве в субботу, 26 марта.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

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«Вместе с [министром иностранных дел Украины] Дмитрием Кулебой обсуждаем текущие вопросы и сотрудничество в политических и оборонных направлениях между США и Украиной с министром обороны Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном», — написал он в Twitter, анонсировав детали переговоров.

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По словам Кулебы, такой формат позволяет сторонам искать практические решения для укрепления возможности Украины противостоять российской агрессии.

Корреспондент Bloomberg Джордан Фабиан сообщил, что встреча представителей Киева и Вашингтона длилась 41 минуту и уже завершилась. Он опубликовал фото, где видно, что к переговорам присоединился президент США Джо Байден.

https://twitter.com/Jordanfabian/status/1507680161247944704?s=20&t=EY78e36zHbg7ObcL_9b11w
https://twitter.com/Jordanfabian/status/1507671033578467330?s=20&t=EY78e36zHbg7ObcL_9b11w

26 марта — последний день поездки президента США Джо Байдена в Европу, где он принял участие в саммите НАТО. Ожидается, что вечером американский лидер выступит с «большой речью» по поводу войны в Украине.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   США Джо Байден Украина Дмитрий Кулеба Алексей Резников Энтони Блинкен Ллойд Остин Война России против Украины

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