«Нацисты вернулись». Россия обстреляла мемориальный комплекс в Дробицком Яру под Харьковом, поврежден монумент 26 марта, 15:22 Цей матеріал також доступний українською Поврежденная менора на территории мемориального комплекса в Дробицком Яру (Фото:Defence of Ukraine / Twitter)

Российские оккупанты повредили монумент на территории мемориального комплекса в Дробицком Яру под Харьковом. Фото обстрелянной меноры опубликовало Министерство обороны Украины в Twitter.

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«Нацисты вернулись. Спустя ровно 80 лет», — прокомментировали в Минобороны.

Дробицкий Яр — место массовых расстрелов мирных жителей нацистами в 1941—1942 годах.

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Директор мемориального комплекса в Дробицком Яру Ирина Ференцева сообщила Суспільному, что на территорию комплекса сейчас невозможно попасть из-за боев.

«На словах передали, что менора повреждена, а главный монумент — еще не знаю. Там очень опасное место», — сказала она.



1 марта российские оккупанты нанесли удар по Киевской телевышке, которая находится рядом с Бабьим Яром. В результате ракетного удара погибли пять мирных граждан, еще пять пострадали.

«Попытки Путина исказить и манипулировать темой Холокоста, чтобы оправдать незаконное вторжение в суверенную демократическую страну, крайне отвратительны. Символично, что он начинает наступление на Киев с удара по территории Бабьего Яра, где произошло самое большое преступление нацистов», — отреагировал на российских обстрел глава наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Натан Щаранский.

При обстреле было повреждено здание, где планировалось строительство Музея Холокоста в Восточной Европе.