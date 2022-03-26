«Россия потерпела стратегическое поражение». Главное из выступления Байдена в Варшаве

Президент США Джо Байден выступил с обращением в Варшаве после посещения украинских беженцев.

Джо Байден выступает на территории Королевского замка в Варшаве, 26 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

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