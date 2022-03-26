«Россия потерпела стратегическое поражение». Главное из выступления Байдена в Варшаве

26 марта, 22:31
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Джо Байден выступает на территории Королевского замка в Варшаве, 26 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Джо Байден выступает на территории Королевского замка в Варшаве, 26 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Президент США Джо Байден выступил с обращением в Варшаве после посещения украинских беженцев.

Война России против Украины — последние новости

Главное из речи Байдена:

  • началась битва за свободу, битва между демократией и диктатурой, которая не будет выиграна «ни за дни, ни за месяцы». Мир должен подготовиться к долгой борьбе;
  • украинский народ мужественно борется за свою нацию и демократические ценности, объединяющие всех свободных людей;
  • российский диктатор Владимир Путин бросил вызов международному порядку, установленному после окончания Второй мировой войны;
  • пусть Россия даже не думает о том, чтобы ступить на территорию страны НАТО: Альянс един как никогда, а США будут защищать своих союзников;
  • народ России — не враги США. Байден «отказывается верить, что россияне приветствуют убийство невинных детей, бабушек и дедушек и допускают, чтобы больницы, школы и роддомы подвергались ударам российских ракет и бомб»;
  • стратегически Россия уже проиграла, в результате беспрецедентных санкций против России санкций рубль «рассыпался в прах». Экономика России была одной из крупнейших в мире, а скоро не будет входить даже в двадцатку первых;
  • Европа должна прекратить зависимость от российских энергоресурсов;
  • Украина никогда не будет «победой» для России. Диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не уничтожит любовь народа к свободе;
  • Путин не должен оставаться у власти.
Видео дня
https://www.youtube.com/embed/9m6azWEnFB4
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Джо Байден Украина-США Война России против Украины

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