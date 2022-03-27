В Балаклеи задержали заммэра города 27 марта, 04:10 Цей матеріал також доступний українською Также есть информация о задержании мэра Балаклеи Ивана Столбового (Фото:Горсовет Балаклеи)

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что 26 марта оккупанты задержали заместителя мэра Балаклеи Сергея Полторака и начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова



«Есть информация, что задержан и городской голова Иван Столбовой, с ним и его семьей уже вторые сутки нет связи», — заявил Синегубов.

Он также сообщил, что до сих пор находится в плену оккупантов председатель Циркуновской общины Николай Сикаленко.

Видео дня

«С Офисом Президента и Вице-премьер-министром Ириной Верещук сотрудничаем по освобождению пленных», — сообщил Синегубов.

Читайте также: Исследовательская ядерная установка в Харькове снова попала под российский обстрел

26 марта Россия обстреляла мемориальный комплекс в Дробицком Яру под Харьковом, поврежден монумент.