В Балаклеи задержали заммэра города

27 марта, 04:10
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Также есть информация о задержании мэра Балаклеи Ивана Столбового (Фото:Горсовет Балаклеи)

Также есть информация о задержании мэра Балаклеи Ивана Столбового (Фото:Горсовет Балаклеи)

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что 26 марта оккупанты задержали заместителя мэра Балаклеи Сергея Полторака и начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова

«Есть информация, что задержан и городской голова Иван Столбовой, с ним и его семьей уже вторые сутки нет связи», — заявил Синегубов.

Он также сообщил, что до сих пор находится в плену оккупантов председатель Циркуновской общины Николай Сикаленко.

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«С Офисом Президента и Вице-премьер-министром Ириной Верещук сотрудничаем по освобождению пленных», — сообщил Синегубов.

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26 марта Россия обстреляла мемориальный комплекс в Дробицком Яру под Харьковом, поврежден монумент.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Харьковская область Балаклея Война России против Украины

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