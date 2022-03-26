В результате обстрела Львова загорелся промышленный объект, на котором хранится топливо — Садовый

26 марта, 18:33
Цей матеріал також доступний українською
Российские оккупанты обстреляли Львов (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Российские оккупанты обстреляли Львов (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате российского обстрела горит промышленный объект, на котором хранится топливо, жилые дома не пострадали.

Война России против Украины — последние новости

Обновлено в 19:10. Суспільне пишет, что во Львове снова звучат взрывы. Мэр подтвердил еще один ракетный удар по городу.

Видео дня

Обновлено в 19:08. В ГСЧС сообщили, что около 16:30 в результате российского обстрела на территории промышленного объекта для хранилища топлива начался пожар, информация о жертвах и пострадавших уточняется.

«На месте работают все соответствующие службы. Прошу всех оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги», — написал мэр.

Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий говорил, что информация о попадании в жилой дом или другие объекты инфраструктуры не подтвердились.

26 марта российские оккупанты нанесли по Львову два ракетных удара, предварительно, пострадали пять человек. Жителей города просят оставаться в укрытиях, не ходить по улице и не фотографировать последствия обстрела.

Редактор: Нина Григорская

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Львов Андрей Садовый Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ