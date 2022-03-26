В результате обстрела Львова загорелся промышленный объект, на котором хранится топливо — Садовый 26 марта, 18:33 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты обстреляли Львов (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате российского обстрела горит промышленный объект, на котором хранится топливо, жилые дома не пострадали.

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Обновлено в 19:10. Суспільне пишет, что во Львове снова звучат взрывы. Мэр подтвердил еще один ракетный удар по городу.

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Обновлено в 19:08. В ГСЧС сообщили, что около 16:30 в результате российского обстрела на территории промышленного объекта для хранилища топлива начался пожар, информация о жертвах и пострадавших уточняется.

«На месте работают все соответствующие службы. Прошу всех оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги», — написал мэр.

Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий говорил, что информация о попадании в жилой дом или другие объекты инфраструктуры не подтвердились.

26 марта российские оккупанты нанесли по Львову два ракетных удара, предварительно, пострадали пять человек. Жителей города просят оставаться в укрытиях, не ходить по улице и не фотографировать последствия обстрела.