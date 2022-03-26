«Не допустим вовлечение Венгрии в войну». Орбан ответил на призыв Зеленского 26 марта, 08:13 Цей матеріал також доступний українською Виктор Орбан (Фото:John Thys/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался помогать Украине с вооружением и поддержать эмбарго на российские нефть и газ.

Об этом он написал в Facebook.

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«Мы не допускаем вовлечение Венгрии в войну, поэтому не отправляем в Украину военных и оружие. Я дал это понять президенту [Владимиру] Зеленскому. Венгрия для нас на первом месте!» — написал Орбан.

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Также премьер Венгрии заявил, что требования президента Украины о военной помощи и санкциях против РФ противоречат интересам Будапешта, пишет Onet.pl. По мнению Орбана, санкции, касающиеся российских энергоносителей, замедлят экономику Венгрии или даже остановят ее.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто также отверг военную помощь Киеву и поддержку введения санкций в энергетической отрасли против России на фоне ее полномасштабного вторжения в Украину.

7 марта Орбан заявил, что Венгрия запретила поставлять Украине оружие через территорию своей страны.



24 марта президент Владимир Зеленский обратился к Орбану, призвав его определиться, на чьей стороне во время полномасштабной войны России против Украины.

