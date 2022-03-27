Кремль отреагировал на «Путина у власти»: Это не Байдену решать 27 марта, 06:15 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina/)

Кремль отреагировал на слова президента США Джо Байдена о том, что Путин «не может оставаться у власти». Там сказали, что это «не Байдену решать».

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии Reuters.

Война России против Украины — последние новости



«Не Байдену это решать. Президента России выбирают россияне», - сказал Песков.

Видео дня

После полномасштабного вторжения России в Украину Джо Байден заявлял, что Путин является военным преступником, диктатором-убийцей и мясником.

Во время выступления в Варшаве 26 марта Байден сказал, что этот человек не может оставаться у власти.

Но затем в Белом доме заявили, что слова президента США Джо Байдена о российском диктаторе Владимире Путине не были призывом к свержению режима.