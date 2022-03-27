В субботу сработали все согласованные гумкоридоры: эвакуировали 5 208 человек

27 марта, 00:15
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В частности, состоялась эвакуация из Бородянки и сел Киевской области (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

В частности, состоялась эвакуация из Бородянки и сел Киевской области (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

В субботу, 26 марта, гуманитарными коридорами было эвакуировано 5208 человек. В частности, состоялась эвакуация из Бородянки и сел Киевской области.

Об этом сообщила глава МинТОТ Ирина Верещук во время брифинга."

По ее словам, из 10 согласованных гуманитарных коридоров сработали все. Всего эвакуировано 5208 человек.

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В Донецкой области из Мариуполя в Запорожье на своем автотранспорте достался за день 331 человек.

"Сегодня нам наконец удалось довезти в город Запорожье мариупольцев, которых вчера эвакуировали из Бердянска. Все 4000 человек сейчас уже в безопасности», – сообщила Верещук.

По словам Верещука, на воскресенье Украина будет договариваться об открытии гуманитарного коридора на маршруте Запорожье-Мариуполь.

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В Киевской области из села Плесецкое в город Фастов, а также сел Севериновка, Красная Слобода, Рожев и Ситняки в город Белая Церковь были эвакуированы 289 человек.

«Наконец-то удалось повторно добраться и в город Бородянка, откуда сегодня эвакуировали в город Белая Церковь 62 человека», — сообщила Верещук.

В Луганской области из городов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Попасная, Горное и поселка Нижнее в субботу эвакуировали 526 человек. Также в указанные города было передано 80 тонн гуманитарной помощи.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Эвакуация Гуманитарный коридор Ирина Верещук Война России против Украины

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