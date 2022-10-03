222-й день войны — главное. Развитие контрнаступления ВСУ, «ратификация» аннексии украинских территорий и судья с гражданством РФ 3 октября, 18:46 Украинский военный на разрушенном мосту через Северский Донец в Святогорске (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Понедельник, 3 октября — 222 день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Развитие контрнаступления ВСУ

Еще 2 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ полностью зачистили Лиман от российских оккупантов.

Карта успехов ВСУ на Лимановском направлении

Видео дня

В Минобороны Украины накануне прокомментировали слова российских «коллег» об «успешном отводе войск», заявив, что большинство находившихся в Лимане россиян были «передислоцированы» либо в мешки для трупов, либо в украинский плен.

3 октября пресс-секретарь Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал, что часть оккупантов смогла «определенными колоннами или малыми группами выйти» и некоторые из них пытаются занять оборону в Кременной.

А британское издание The Guardian показало видео с разбитой российской колонной, которая пыталась сбежать из Лимана.

Череватый также заявил, что ситуация в Лимане опасная, так как оккупанты оставили много мин и растяжек.

В середине дня 3 октября появилось фото украинских военных в Боровой Харьковской области.

Также в середине дня стало известно, что украинские военнослужащие подняли флаг Украины над Миролюбовкой Херсонской области.

Кроме того, 3 октября ВСУ сбили над Херсонской областью российский штурмовик Су-25.

А в соцсетях появилось фото с украинскими военными предположительно в Михайловке Херсонской области.

В ОК Юг 3 октября заявили, что ВСУ продолжают вести активные бои в Херсонской области и закрепляются на освобожденных территориях.

По данным основателя Bellingcat Элиота Хиггинса ВСУ могут попытаться окружить часть войск РФ в Херсонской области.

В Telegram-каналах 3 октября появилась информация о том, что ВСУ освободили Боровую и Шийковку в Харьковской области.

Госдума РФ «ратифицировала» аннексию украинских территорий

3 октября, Госдума РФ одобрила аннексию захваченных территорий Украины — частей Луганской. Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На преступном голосовании Госдумы также присутствовали «спикеры парламентов» «Л/ДНР» и «руководство» захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Издание Проект отмечает, что за аннексию украинских территорий проголосовало больше депутатов Госдумы, чем присутствовало в зале.

За вхождение «ДНР» проголосовали 413 депутатов, «ЛНР» — 412, Запорожской и Херсонской областей — 409 и 411 человек соответственно. При этом, судя по результатам предварительной регистрации присутствующих на заседании, в зале находились 408 депутатов. А 42 парламентария отсутствовали", — говорится в сообщении.

Во всех случаях голосование было единогласным. Ни один депутат не проголосовал против и не воздержался.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин допустил, что произошел «технический сбой».

Аннексию также должен поддержать Совфед РФ, это может состояться 4 октября.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что границы «присоединенных» к стране-агрессору РФ областей «не определены» и зависят «от воли населения».



С 23 по 27 сентября российские захватчики имитировали «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

Заместителя главы Верховного суда Украины не уволили, несмотря на российский паспорт

Заместителя главы Верховного суда судью Богдана Львова не уволили с должности, несмотря на то, что СБУ подтвердила у него наличие российского гражданства, сообщил Центр противодействия коррупции.

В тайном голосовании Кассационного хозяйственного суда ВС приняли участие 39 из 40 человек. Увольнение поддержал 21. Как пишет ЦПК, для решения нужен был еще один голос, поскольку его можно считать принятым, когда голосует большинство от тех, кто работает, — 43 человека.

3 октября Служба безопасности Украины подтвердила, что у Львова есть гражданство РФ и наличие у судьи двухкомнатной квартиры на Ленинградском шоссе в Москве. В ЦПК заявили, что после этого он автоматически теряет должность, но решение об увольнении было за Кассационным хозяйственным судом ВС.

Ранее Львов заявил, что прошел полиграф. Он обнародовал выводы и заявил, что «непричастен к получению российского гражданства и паспорта РФ».

15 сентября журналисты Схем выяснили, что Львов получил паспорт РФ в 1999 году. Однако в 2017-м, во время конкурса на должность в суде, он отметил в своей анкете, что у него нет гражданства другой страны.



Позже журналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев подтвердил наличие гражданства РФ у Львова и исключил, что документы в реестрах могут быть подделкой, как об этом говорил сам судья.

В Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий для военных возможность поехать в отпуск за границу к семье

Кроме того, предлагается относить время прохождения военной службы к выслуге лет и стажу работы для назначения пенсий на льготных условиях. Пропорция будет составлена из расчета один месяц службы за три месяца работы.

Проект закона о внесении изменений в Закон Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей № 8090 от 30.09.2022 зарегистрировала партія За майбутнє.

Инициатор закона Сергей Рудык считает, что воины ВСУ больше всего имеют право на выезд к семьям за границу.

«Многие из них добровольно ушли в ВСУ, месяцами находились „на нуле“ и во время отпуска должны получить возможность встретиться со своими семьями, находящимися за границей. Такие поездки станут для них своеобразной психологической реабилитацией и мощным стимулом для борьбы за независимость в войне. Также это единственная категория, которая не нуждается в унизительных „денежных залогах“ или других формах гарантирования своего возвращения в Украину. Но все вернутся с гораздо более сильной мотивацией бороться против оккупантов», ― заявил он.

Он предложил предоставить военным право на 90 дней выезда за границу к родным по крови или браку. Однако воспользоваться отпуском одновременно смогут не более 5% ЛС подразделений. Время на дорогу туда и обратно не будет учитываться до времени отпуска, однако оно не должно быть больше 4 суток в одну сторону.

«Это действующая норма, но она „работает“ исключительно на зону ООС, которая по понятным причинам сейчас по факту далеко вышла за пределы отдельных районов Донецкой и Луганской областей» — отметил Сергей Рудык.

Глава Пентагона лично предупредил Шойгу о последствиях применения ядерного оружия

Глава Пентагона Ллойд Остин осудил «бряцание ядерным оружием» со стороны РФ и отметил, что пока не видит признаков того, что кремлевский диктатор Владимир Путин готовит такой удар.

Остин сообщил, что решение о применении ядерного оружия в России принимает один человек — Путин.

По словам главы американского оборонного ведомства, в частных разговорах с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу он предостерегал не «идти по этому пути и не вести себя так безответственно».

Остин сказал, что он не разговаривал с Шойгу в последние дни, но отметил, что другие члены правительства США «недавно передавали аналогичные сообщения России».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».

По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.

Новости одной строкой