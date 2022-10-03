Информация СМИ об испытаниях ядерной торпеды Посейдон может сыграть на руку роспропаганды — СНБО

3 октября, 16:28
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Подлодку Белгород, апрель 2019 года (Фото:Covert Shores/Oleg Kuleshov via Twitter)

Подлодку Белгород, апрель 2019 года (Фото:Covert Shores/Oleg Kuleshov via Twitter)

СНБО считает информацию итальянской газеты La Repubblica о российской подлодке Белгород информационной манипуляцией, которая может сыграть на руку российской пропаганде.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram.

Ранее La Repubblica со ссылкой на отчет разведки НАТО, сообщала, что российский диктатор Владимир Путин «кажется, близок к повышению уровня ядерного противостояния».

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Издание писало, что альянс опасается, что миссия подводной лодки Белгород — впервые в истории испытать атомную торпеду Посейдон, которую часто называют боеголовками Судного дня.

Мониторинг СНБО показал:

  • по состоянию на 3 октября на сайте НАТО такая информация не обнародована;
  • НАТО регулярно фиксирует активность российских подлодок, начиная со времен Холодной войны;
  • о модернизации навигационных систем и вооружения подводных лодок России Альянс заявлял еще в 2016 году.
https://www.youtube.com/embed/xwJIFFnm0R4

«Подобные необоснованные заявления со стороны медиа лишь усиливают информационный терроризм России», — говорится в сообщении.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   СНБО Пропаганда Белгород Манипуляция

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