Информация СМИ об испытаниях ядерной торпеды Посейдон может сыграть на руку роспропаганды — СНБО
Подлодку Белгород, апрель 2019 года (Фото:Covert Shores/Oleg Kuleshov via Twitter)
СНБО считает информацию итальянской газеты La Repubblica о российской подлодке Белгород информационной манипуляцией, которая может сыграть на руку российской пропаганде.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram.
Ранее La Repubblica со ссылкой на отчет разведки НАТО, сообщала, что российский диктатор Владимир Путин «кажется, близок к повышению уровня ядерного противостояния».
Издание писало, что альянс опасается, что миссия подводной лодки Белгород — впервые в истории испытать атомную торпеду Посейдон, которую часто называют боеголовками Судного дня.
Мониторинг СНБО показал:
- по состоянию на 3 октября на сайте НАТО такая информация не обнародована;
- НАТО регулярно фиксирует активность российских подлодок, начиная со времен Холодной войны;
- о модернизации навигационных систем и вооружения подводных лодок России Альянс заявлял еще в 2016 году.
«Подобные необоснованные заявления со стороны медиа лишь усиливают информационный терроризм России», — говорится в сообщении.