Информация СМИ об испытаниях ядерной торпеды Посейдон может сыграть на руку роспропаганды — СНБО 3 октября, 16:28 Подлодку Белгород, апрель 2019 года (Фото:Covert Shores/Oleg Kuleshov via Twitter)

СНБО считает информацию итальянской газеты La Repubblica о российской подлодке Белгород информационной манипуляцией, которая может сыграть на руку российской пропаганде.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram.

Ранее La Repubblica со ссылкой на отчет разведки НАТО, сообщала, что российский диктатор Владимир Путин «кажется, близок к повышению уровня ядерного противостояния».

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Издание писало, что альянс опасается, что миссия подводной лодки Белгород — впервые в истории испытать атомную торпеду Посейдон, которую часто называют боеголовками Судного дня.

Мониторинг СНБО показал:

по состоянию на 3 октября на сайте НАТО такая информация не обнародована;

НАТО регулярно фиксирует активность российских подлодок, начиная со времен Холодной войны;

о модернизации навигационных систем и вооружения подводных лодок России Альянс заявлял еще в 2016 году.

«Подобные необоснованные заявления со стороны медиа лишь усиливают информационный терроризм России», — говорится в сообщении.