Кадыров утверждает, что отправит своих несовершеннолетних сыновей «на передовую» в Украину

3 октября, 16:04
Поделиться:
Несовершеннолетние дети Кадырова (Фото:скриншот видео / Kadyrov95 / Telegram)

Несовершеннолетние дети Кадырова (Фото:скриншот видео / Kadyrov95 / Telegram)

Глава Чечни и марионетка Кремля Рамзан Кадыров заявил, что якобы собирается отправить трех своих несовершеннолетних сыновей на войну против Украины.

У себя в Telegram-канале в понедельник, 3 октября, Кадыров написал, что его 14−16-летние сыновья Ахмат, Эли и Адам обучались военной подготовке «чуть ли не с малых лет».

«Несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников нашей родины… Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — утверждает Кадыров.

Видео дня

Читайте также:
«Лиман испортил праздник Путину». ВСУ развивают наступление на Донбассе и в Херсонской области, Госдума РФ «ратифицировала» аннексию

Глава Чечни заявил, что обвиняется в том, что его близкие не воюют, и что «в ближайшее время» он собирается доказать обратное.

Читайте также:

После объявления российским диктатором Владимиром Путиным «частичной» мобилизации Кадыров утверждал, что республика перевыполнила «спущенный план» на 254% и что там мобилизация проводиться не будет.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор РФ потеряла около 60 430 своих военных, 2380 танков, 1405 артсистем, 176 средств ПВО, 265 самолетов, 228 вертолетов, 1026 беспилотников, 15 кораблей и катеров и не только.

https://www.youtube.com/embed/42V7MJuq8ds
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Чечня Рамзан Кадыров Российская пропаганда Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X