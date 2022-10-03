Кадыров утверждает, что отправит своих несовершеннолетних сыновей «на передовую» в Украину 3 октября, 16:04 Несовершеннолетние дети Кадырова (Фото:скриншот видео / Kadyrov95 / Telegram)

Глава Чечни и марионетка Кремля Рамзан Кадыров заявил, что якобы собирается отправить трех своих несовершеннолетних сыновей на войну против Украины.

У себя в Telegram-канале в понедельник, 3 октября, Кадыров написал, что его 14−16-летние сыновья Ахмат, Эли и Адам обучались военной подготовке «чуть ли не с малых лет».



«Несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников нашей родины… Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — утверждает Кадыров.

Видео дня

Глава Чечни заявил, что обвиняется в том, что его близкие не воюют, и что «в ближайшее время» он собирается доказать обратное.

После объявления российским диктатором Владимиром Путиным «частичной» мобилизации Кадыров утверждал, что республика перевыполнила «спущенный план» на 254% и что там мобилизация проводиться не будет.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор РФ потеряла около 60 430 своих военных, 2380 танков, 1405 артсистем, 176 средств ПВО, 265 самолетов, 228 вертолетов, 1026 беспилотников, 15 кораблей и катеров и не только.