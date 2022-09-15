«Получил еще 20 лет назад». У замглавы Верховного суда нашли российский паспорт, но сам он это отрицает — Схем 15 сентября, 22:26 Богдан Львов (Фото:Скриншот видео Радио свобода via YouTube)

Заместитель председателя Верховного суда и глава Кассационного хозяйственного суда в его составе Богдан Львов является владельцем российского паспорта, говорится в расследовании Схем.

Журналисты отмечают, что в 2017 году, во время конкурса на должность в суде, Львов указал в своей анкете, что у него нет гражданства другой страны.

Однако, как выяснили Схемы, это не соответствует действительности — Львов, кроме украинского, имеет гражданство РФ.

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Сам Львов опроверг журналистам Схем эту информацию, даже когда перед ним положили его заявление о получении паспорта РФ в 1999 году. При этом он признал, что почерк подписей схожий.

Подписи на паспортах Богдана Львова / Фото: Скриншот видео Радио свобода / YouTube

Также в расследовании говорится, что судья имеет недвижимость, а именно двухкомнатную комнатную квартиру на Ленинградском шоссе в Москве. Ею владеют пополам теща судьи и его супруга.

Кроме того, в расследовании утверждается, что жена Львова — гражданка Российской Федерации.

«Занимать государственный пост, имея гражданство другой страны — не просто запрещено украинским законом. После 2014 года наличие паспорта гражданина РФ у представителя власти Украины — естественно вызывает вопрос более серьезного характера — о том, в интересах какой из двух стран он работает?» — говорится в расследовании.

До выхода материала журналисты обратились в СБУ. Из СБУ поступил ответ, что спецслужба «обладает информацией, которая может свидетельствовать о наличии российского гражданства у судьи Богдана Львова» и «работает над получением материалов, которые могут окончательно подтвердить или опровергнуть имеющиеся данные и, в частности, смогут служить соответствующими юридическими доказательствами».



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