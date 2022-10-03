Обвал российской обороны. Как вопреки любой военной логике оккупанты цепляются за Херсон — интервью с экспертом 3 октября, 18:28 Эксклюзив НВ Украинские военные на фронте (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире Радио НВ рассказал, как стратегия на истощение оккупантов начинает давать результаты на херсонском направлении, к тому же россияне выполняют политические указания Кремля.

— Начнем с Херсонщины. Что нам нужно понимать о ситуации в Херсонской области? Мало сообщений от украинского Генштаба, просят преждевременно не публиковать. Но в оккупантских пабликах вообще истерика, что украинцы идут чуть ли не в Новую Каховку. Я не думаю, что это полностью правда, но что нам следует понимать?

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— То, о чем мы говорили, постепенное истощение правобережной группировки противника, уже сейчас дает свои результаты. Нам еще нельзя говорить о стремительном освобождении Херсонской области и отбитие у оккупантов областного центра Херсона, но мы уже видим, как постепенно рушится их оборона. В частности, видим это также на северном направлении, по рашистским меркам, условно говоря, это криворожское направление, вдоль Днепра.

Это говорит о том, что стратегия нашего командования на юге приносит свой результат. И российские подразделения даже при том, что большое пространство и казалось бы, можно задействовать и авиацию, и артиллерия их расположена на левом берегу Днепра, которая, казалось бы, должна была прикрывать.

Но при условии того, что наши ВС постепенно и очень планомерно уничтожали и их командные пункты, и в частности этой ночью, были также уничтожены их командные пункты, и их системы и средства связи, радиолокационные станции, и, разумеется, средства противовоздушной обороны. Благодаря этому была внесена определенная дискоординация в подразделения противника. Итак, мы получили успешное продвижение наших сил на этом направлении.

— Насколько я понимаю, сейчас есть, по крайней мере, два варианта. Условно, в направлении Новой Каховки: это или окружение определенной группы, которая есть сейчас, если на карту смотреть, то левее Днепра, то есть на правобережьи, и там очистка определенной территории.