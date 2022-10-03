Обвал российской обороны. Как вопреки любой военной логике оккупанты цепляются за Херсон — интервью с экспертом

3 октября, 18:28
Эксклюзив НВ
Поделиться:
Украинские военные на фронте (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Украинские военные на фронте (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Автор: Павел Новиков

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире Радио НВ рассказал, как стратегия на истощение оккупантов начинает давать результаты на херсонском направлении, к тому же россияне выполняют политические указания Кремля.

https://www.youtube.com/embed/h-pwWuTG0nM

— Начнем с Херсонщины. Что нам нужно понимать о ситуации в Херсонской области? Мало сообщений от украинского Генштаба, просят преждевременно не публиковать. Но в оккупантских пабликах вообще истерика, что украинцы идут чуть ли не в Новую Каховку. Я не думаю, что это полностью правда, но что нам следует понимать?

Видео дня

— То, о чем мы говорили, постепенное истощение правобережной группировки противника, уже сейчас дает свои результаты. Нам еще нельзя говорить о стремительном освобождении Херсонской области и отбитие у оккупантов областного центра Херсона, но мы уже видим, как постепенно рушится их оборона. В частности, видим это также на северном направлении, по рашистским меркам, условно говоря, это криворожское направление, вдоль Днепра.

Читайте также:

Уничтоженная российская техника на востоке Украины, вероятно в районе Лимана (Фото:Генштаб ВСУ) «Лиман испортил праздник Путину». ВСУ развивают наступление на Донбассе и в Херсонской области, Госдума РФ «ратифицировала» аннексию

Это говорит о том, что стратегия нашего командования на юге приносит свой результат. И российские подразделения даже при том, что большое пространство и казалось бы, можно задействовать и авиацию, и артиллерия их расположена на левом берегу Днепра, которая, казалось бы, должна была прикрывать.

Но при условии того, что наши ВС постепенно и очень планомерно уничтожали и их командные пункты, и в частности этой ночью, были также уничтожены их командные пункты, и их системы и средства связи, радиолокационные станции, и, разумеется, средства противовоздушной обороны. Благодаря этому была внесена определенная дискоординация в подразделения противника. Итак, мы получили успешное продвижение наших сил на этом направлении.

— Насколько я понимаю, сейчас есть, по крайней мере, два варианта. Условно, в направлении Новой Каховки: это или окружение определенной группы, которая есть сейчас, если на карту смотреть, то левее Днепра, то есть на правобережьи, и там очистка определенной территории.

Теги:   Россия Херсон Херсонская область Украина Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X