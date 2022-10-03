США уничтожат российские войска и технику в Украине и потопят Черноморский флот, если Путин применит ядерное оружие — экс-директор ЦРУ 3 октября, 10:33 Дэвид Петреус (Фото:Johns Hopkins School of Advanced International Studies/www.flickr.com)

Бывший директор ЦРУ, четырехзвездный генерал армии в отставке Дэвид Петреус заявил, что США и их союзники уничтожат российские войска и технику в Украине и потопят Черноморский флот РФ, если диктатор Владимир Путин применит ядерное оружие.

Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, он не общался с советником по нацбезопасности Джейком Салливаном по поводу вероятного ответа США на ядерную эскалацию со стороны России, о которой, по словам представителей администрации, неоднократно сообщали РФ.

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«Просто, чтобы дать вам гипотетическое представление, мы бы ответили, возглавив НАТО — коллективные усилия, которые уничтожили бы все обычные российские силы, которые мы можем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине, а также в Крыму и каждый корабль в Черном море» , — сказал он.

Петреус добавил, что использование Путиным ядерного оружия против Украины не приведет к применению статьи 5 альянса, призывающей к коллективной обороне, однако «ответ США и НАТО» был бы уместен.

Экс-директор ЦРУ признал, что вероятность того, что радиация распространится на страны НАТО под эгидой статьи 5, может быть истолкована как нападение на члена НАТО.

По его словам, Путин «в отчаянии» из-за усиления давления после того, как Украина совершила успешное контрнаступление на Востоке.

«Реальность поля боя, с которой он сталкивается, я думаю, необратима», — сказал он.

Петреус заявил, что «в какой-то момент это должно быть признано».

«Должно быть какое-то начало переговоров, как сказал президент [Украина] [Владимир] Зеленский, и это будет концом», — сказал он.

Однако Петреус заявил, что «для Путина и России все еще может стать хуже».

«И даже применение тактического ядерного оружия на поле боя ничего не изменит», — сказал он.

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие в случае угрозы территориальной целостности России.

«Тем, кто позволяет себе такие заявления о России, хочу напомнить, что у нашей страны также есть разные средства поражения. При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все средства, которые есть в нашем распоряжении. Это не блеф», — заявил Путин.