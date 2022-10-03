Освобождение украинскими защитниками Лимана от оккупантов — это унижение для РФ — канцелярия президента Польши

3 октября, 12:30
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Украинские защитники в Лимане (Фото:Courtesy of Oleksiy Bieloshytskyi/via REUTERS)

Украинские защитники в Лимане (Фото:Courtesy of Oleksiy Bieloshytskyi/via REUTERS)

Освобождение украинскими защитниками Лимана от российских оккупантов — это унижение для страны-агрессора России, заявил глава отдела международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

Об этом сообщает RMF FM.

«Падение города, который был в руках россиян – на следующий день после того, как Россия объявила об аннексии территории – унизительно для России. Это означает, что в свете государственной доктрины Россия ведет войну на своей территории», — сказал он.

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По его словам, это абсурд.

«Это, пожалуй, лучший комментарий по теме, сколько стоили аннексии Путина», — сказал он.

В минувшие выходные ознаменовались новыми важными успехами украинских военных на нескольких участках фронта. 1-2 октября ВСУ взяли под контроль и полностью зачистили Лиман (Донецкая область), а также существенно развили наступление в Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=C64UXNMH1Mg
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Польша Война России против Украины Лиман

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