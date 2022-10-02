Уже назначили «выборы». Конституционный суд РФ одобрил аннексию четырех областей Украины 2 октября, 15:29 Митинг-концерт по случаю аннексии Россией четырех украинских областей (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

В воскресенье, 2 октября, Конституционный суд одобрил документы о незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС, ссылаясь на КС РФ.

Согласно постановлению украинские Донецкая и Луганская области якобы «вошли в состав РФ в статусе республик» с русским языком как государственным, а Запорожская и Херсонская области как «отдельные субъекты со своими нынешними названиями».

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Гауляйтеры Херсонской и Запорожской областей будут именоваться губернаторами.

Также в оккупированных регионах уже назначены на сентябрь 2023 года «выборы в парламенты».

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.