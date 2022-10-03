Над освобожденной Миролюбовкой в Херсонской области подняли флаг Украины — фото 3 октября, 13:10 Над Миролюбовкой подняли флаг Украины (Фото:128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада — Закарпатский легион)

Украинские военнослужащие подняли флаг Украины над Миролюбовкой Херсонской области. Село было освобождено с боями.

Соответствующее фото было опубликовано на странице 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады — Закарпатский легион в Facebook.

Бойцы бригады установили украинский флаг на самой высокой точке Миролюбовки.

Видео дня

Село с боями освободили штурмовики Закарпатского легиона.

Об освобождении Миролюбовки накануне сообщил президент Владимир Зеленский. Также был освобожден населенный пункт Архангельское.

В ОК Юг заявили, что ВСУ продолжают вести активные бои в Херсонской области и закрепляются на освобожденных территориях.