Над освобожденной Миролюбовкой в Херсонской области подняли флаг Украины — фото

3 октября, 13:10
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Над Миролюбовкой подняли флаг Украины (Фото:128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада — Закарпатский легион)

Над Миролюбовкой подняли флаг Украины (Фото:128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада — Закарпатский легион)

Украинские военнослужащие подняли флаг Украины над Миролюбовкой Херсонской области. Село было освобождено с боями.

Соответствующее фото было опубликовано на странице 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады — Закарпатский легион в Facebook.

Бойцы бригады установили украинский флаг на самой высокой точке Миролюбовки.

Видео дня

https://www.facebook.com/128brigade/photos/a.1492240681070647/2975092719452095/

Село с боями освободили штурмовики Закарпатского легиона.

Об освобождении Миролюбовки накануне сообщил президент Владимир Зеленский. Также был освобожден населенный пункт Архангельское.

В ОК Юг заявили, что ВСУ продолжают вести активные бои в Херсонской области и закрепляются на освобожденных территориях.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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