Реакция кремлевского режима. Песков прокомментировал заявку Украины на членство в НАТО

3 октября, 13:08
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Пресс-секретарь Путина Песков (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Пресс-секретарь Путина Песков (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор РФ «внимательно наблюдает» за заявкой Украины на членство в НАТО.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагенство РИА Новости.

«Слышали заявление и видели разную реакцию, внимательно наблюдаем», — сказал он.

Песков соврал, что «ориентация Киева на альянс» стала одной из причин войны России против Украины.

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Это нас интересует больше всего. Чего добивается Украина, подав заявку в НАТО

Президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмигаль и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, Украина проводила консультации с Альянсом.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга вечером 30 сентября отреагировал на подачу заявки Украиной на вступление в Альянс. Он сказал, что двери НАТО остаются открытыми для всех демократических стран Европы. Столтенберг повторил, что Альянс поддерживает право Украины самой выбирать свой путь и механизмы обеспечения безопасности.

Генсек также напомнил, что решение о членстве должны принимать все 30 членов Североатлантического Альянса. По его словам, сейчас в НАТО сосредоточены на том, чтобы оказывать непосредственную поддержку Украине и помогать ей защищаться: «Сейчас это основное направление и основные усилия союзников по НАТО».

Канада и страны Балтии заявили, что поддерживают заявку Украины на вступление в НАТО. В Германии также заявили, что поддерживают желание Украины вступить в НАТО, но подчеркнули, что необходимо коллективное решение.

В то же время в Белом доме заявили, что «пока не время для проведения процесса принятия Украины в НАТО».

По данным Politico, заявление Украины стало неожиданностью для администрации Байдена.

Украина 21 февраля 2019 года закрепила курс на членство в Европейском Союзе и НАТО в Конституции. Это связано, прежде всего, с агрессией Российской Федерации и оккупацией в 2014 году Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Заявку на присоединение к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ) Украина подала еще в 2008 году.

https://www.youtube.com/watch?v=NgylaFCl4uo
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   НАТО Дмитрий Песков Война России против Украины

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