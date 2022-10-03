Реакция кремлевского режима. Песков прокомментировал заявку Украины на членство в НАТО
Пресс-секретарь Путина Песков (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор РФ «внимательно наблюдает» за заявкой Украины на членство в НАТО.
Об этом сообщает российское пропагандистское информагенство РИА Новости.
«Слышали заявление и видели разную реакцию, внимательно наблюдаем», — сказал он.
Песков соврал, что «ориентация Киева на альянс» стала одной из причин войны России против Украины.
Президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмигаль и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, Украина проводила консультации с Альянсом.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга вечером 30 сентября отреагировал на подачу заявки Украиной на вступление в Альянс. Он сказал, что двери НАТО остаются открытыми для всех демократических стран Европы. Столтенберг повторил, что Альянс поддерживает право Украины самой выбирать свой путь и механизмы обеспечения безопасности.
Генсек также напомнил, что решение о членстве должны принимать все 30 членов Североатлантического Альянса. По его словам, сейчас в НАТО сосредоточены на том, чтобы оказывать непосредственную поддержку Украине и помогать ей защищаться: «Сейчас это основное направление и основные усилия союзников по НАТО».
Канада и страны Балтии заявили, что поддерживают заявку Украины на вступление в НАТО. В Германии также заявили, что поддерживают желание Украины вступить в НАТО, но подчеркнули, что необходимо коллективное решение.
В то же время в Белом доме заявили, что «пока не время для проведения процесса принятия Украины в НАТО».
По данным Politico, заявление Украины стало неожиданностью для администрации Байдена.
Украина 21 февраля 2019 года закрепила курс на членство в Европейском Союзе и НАТО в Конституции. Это связано, прежде всего, с агрессией Российской Федерации и оккупацией в 2014 году Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Заявку на присоединение к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ) Украина подала еще в 2008 году.