В Черновцах во время операции Нацполиции погибла полицейская — ОП 3 октября, 19:03 По данным местных СМИ, подозреваемый укрывается возле одной из школ в городе (Фото:Хороші Чернівці/Telegram)

В Черновцах Нацполиция производит операцию по задержанию обвиняемого в растлении несовершеннолетних. Одна полицейская погибла и еще один правоохранитель получил ранения.

Об этом сообщает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

«Национальная полиция проводила задержание лица, обвиненного в развращении несовершеннолетних. 1 полицейская погибла, 1 полицейский получил ранения», — пишет он.

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Тимошенко отметил, что подозреваемый укрылся в многоквартирном доме. Операция по задержанию преступника продолжается.

Местные Telegram-каналы публикуют видео с места инцидента, где видно большое количество машин полиции. По данным местных СМИ, вооруженный подозреваемый укрывается возле одной из школ в городе.