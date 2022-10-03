В Черновцах во время операции Нацполиции погибла полицейская — ОП

3 октября, 19:03
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По данным местных СМИ, подозреваемый укрывается возле одной из школ в городе (Фото:Хороші Чернівці/Telegram)

По данным местных СМИ, подозреваемый укрывается возле одной из школ в городе (Фото:Хороші Чернівці/Telegram)

В Черновцах Нацполиция производит операцию по задержанию обвиняемого в растлении несовершеннолетних. Одна полицейская погибла и еще один правоохранитель получил ранения.

Об этом сообщает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

«Национальная полиция проводила задержание лица, обвиненного в развращении несовершеннолетних. 1 полицейская погибла, 1 полицейский получил ранения», — пишет он.

Видео дня

Тимошенко отметил, что подозреваемый укрылся в многоквартирном доме. Операция по задержанию преступника продолжается.

Местные Telegram-каналы публикуют видео с места инцидента, где видно большое количество машин полиции. По данным местных СМИ, вооруженный подозреваемый укрывается возле одной из школ в городе.

Редактор: Елизавета Кумбер
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