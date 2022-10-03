«Не будет никаких последствий». Подоляк назвал принудительное предоставление гражданства — фикцией 3 октября, 17:05 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что автоматической паспортизацией оккупированных территорий Россия хочет связать местное население кровью.

«Автоматической паспортизацией оккупированных территорий Россия хочет связать местное население кровью. Мол, у вас уже есть паспорт, теперь вы «соучастники» и после увольнения ВСУ вас будут преследовать. Это ложь», - написал он в Twitter.

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По его словам, принудительное предоставление гражданства — фикция, которая не будет иметь никаких последствий.

Российские оккупанты ранее заявили, что все люди, проживающие в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины, признаются "гражданами" страны-агрессора РФ с 30 сентября.