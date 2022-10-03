«Не такие они и страшные». ВСУ мастерски сбивают иранские дроны Shahed-136 — ОК Юг 3 октября, 11:21 Иранские дроны Shahed-136 чаще сбивают, чем они поражают цель (Фото:Handout via REUTERS)

В последнее время армия РФ часто использует иранские дроны Shahed-136 для атак на юге Украины. Однако эти беспилотники чаще сбивают ВСУ, чем они поражают цель.



Об этом в комментарии 24 каналу сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк.

«Сухие цифры статистики свидетельствуют о том, что не так страшен тот дрон, как нам его рисовали иранцы. Мы имеем преимущество в сбитии этих дронов по сравнению с попаданиями почти в два раза», — сказала она.

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По ее словам, на южном направлении 29 дронов были сбиты, а 16 — смогли попасть. При этом попадания не всегда имели разрушающий эффект.

Гуменюк подчеркнула, что пренебрегать безопасностью все же не стоит.

13 сентября украинские военные впервые сбили дрон Shahed-136 — это произошло вблизи Купянска.

В конце августа СМИ со ссылкой на представителей западной разведки писали, что Россия получила от Ирана «сотни» беспилотников. По данным CNN, стране-агрессору передали три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

Инфографика: НВ