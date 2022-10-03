Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 над Херсонской областью

3 октября, 13:29
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С начала полномасштабного вторжения РФ ВСУ уничтожили почти 500 вражеских самолетов и вертолетов (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения РФ ВСУ уничтожили почти 500 вражеских самолетов и вертолетов (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

В понедельник, 3 октября, украинские военные сбили российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Штурмовик сбили в небе над Херсонской областью в Бериславском районе.

Потери оккупантам нанесли военные зенитной ракетной бригады Воздушного командования Юг.

Видео дня

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid02JdT1hkQNptYJ1csdhVYMP7Vp4NTkcVX9NW9Tq4Cez79YxUxMahBMvUGxYEwYxC7il

2 октября в недавно освобожденном от российских оккупантов Лимане Донецкой области обнаружили обломки истребителя-бомбардировщика Су-34, о сбитии которого не сообщали ранее.

Всего с начала полномасштабной войны РФ против Украины ВСУ сбили уже 228 вертолетов и 265 самолетов.

https://www.youtube.com/watch?v=h-pwWuTG0nM

Потери боевой авиации у противника существенно возросли в последнее время. В Воздушных силах ВСУ пояснили, что это связано с тем, что российские оккупанты привлекают все больше авиации вблизи линии фронта. Речь идет о Харьковской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсонская область Российская авиация Штурмовики Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины российские потери

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