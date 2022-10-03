«Ситуация набирает обороты». ВСУ закрепляются на освобожденных территориях Херсонской области — ОК Юг 3 октября, 12:58 ВСУ ведут активные бои в Херсонской области (Фото:Генштаб)

Вооруженные силы Украины продолжают вести активные бои в Херсонской области и закрепляются на освобожденных территориях.



Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк.

«Ситуация продолжает набирать обороты, мы продолжаем бои и закрепление на тех территориях, которые уже освобождены и еще зачищаются. Также продолжаем работу с местным населением вдоль линии фронта в тех населенных пунктах, которые страдают от вражеского огня», — отметила Гуменюк.

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Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что в Херсонской области ВСУ освободили населенные пункты Миролюбовка и Архангельское.

Гуменюк ранее сообщала, что украинские военные продолжают наступать и продвигаться на южном направлении.

Она подчеркнула, что «независимость» или «присоединение» любых украинских территорий к России — это личное мнение россиян, которое не поддерживает никто, а особенно — Силы обороны и ВСУ.