Судья Верховного суда Львов прошел полиграф из-за информации о гражданстве РФ. Сегодня будут голосовать за его увольнение 3 октября, 11:56 Богдан Львов (Фото:Радио Свобода)

Замглавы Верховного суда Богдан Львов прошел полиграф из-за информации о наличии у него российского гражданства.

Об этом он сообщил в Facebook в понедельник, 3 октября.

Львов рассказал, что прошел исследование во Всеукраинской ассоциации полиграфологов с участием двух экспертов, затем еще раз — «в государственном компетентном ведомстве».

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Он ответил на следующие вопросы:

«Был ли когда-нибудь у вас паспорт гражданина России?»

"Получали ли вы лично паспорт гражданина России?"



«Находились ли вы на территории России в статусе гражданина России?»



«Имели ли вы когда-нибудь двойное гражданство Украины и России?»

«Становились ли вы когда-нибудь гражданином России?»

На все Львов ответил «Нет». Согласно заключению, которое обнародовал зампредседателя Верховного суда, это «достоверная информация». Он заявил, что возвращается к исполнению своих обязанностей.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что сегодня, 3 октября, судьи Кассационного хозяйственного суда должны рассмотреть увольнение Богдана Львова с должности и провести голосование.

15 сентября журналисты Схем выяснили, что Львов получил паспорт РФ в 1999 году. Однако в 2017-м, во время конкурса на должность в суде, он отметил в своей анкете, что у него нет гражданства другой страны. Также в расследовании говорится, что судья имеет недвижимость, а именно: двухкомнатную комнатную квартиру на Ленинградском шоссе в Москве. Ею владеют пополам теща судьи и его супруга.

Сам Львов отрицает наличие российского паспорта и назвал информацию "фейком". Позже журналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев подтвердил наличие гражданства РФ у Львова и исключил, что документы в реестрах могут быть подделкой, как об этом говорил сам судья.