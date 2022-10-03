Судья Верховного суда Львов прошел полиграф из-за информации о гражданстве РФ. Сегодня будут голосовать за его увольнение
Богдан Львов (Фото:Радио Свобода)
Замглавы Верховного суда Богдан Львов прошел полиграф из-за информации о наличии у него российского гражданства.
Об этом он сообщил в Facebook в понедельник, 3 октября.
Львов рассказал, что прошел исследование во Всеукраинской ассоциации полиграфологов с участием двух экспертов, затем еще раз — «в государственном компетентном ведомстве».
Он ответил на следующие вопросы:
- «Был ли когда-нибудь у вас паспорт гражданина России?»
- "Получали ли вы лично паспорт гражданина России?"
- «Находились ли вы на территории России в статусе гражданина России?»
- «Имели ли вы когда-нибудь двойное гражданство Украины и России?»
- «Становились ли вы когда-нибудь гражданином России?»
На все Львов ответил «Нет». Согласно заключению, которое обнародовал зампредседателя Верховного суда, это «достоверная информация». Он заявил, что возвращается к исполнению своих обязанностей.
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что сегодня, 3 октября, судьи Кассационного хозяйственного суда должны рассмотреть увольнение Богдана Львова с должности и провести голосование.
15 сентября журналисты Схем выяснили, что Львов получил паспорт РФ в 1999 году. Однако в 2017-м, во время конкурса на должность в суде, он отметил в своей анкете, что у него нет гражданства другой страны. Также в расследовании говорится, что судья имеет недвижимость, а именно: двухкомнатную комнатную квартиру на Ленинградском шоссе в Москве. Ею владеют пополам теща судьи и его супруга.
Сам Львов отрицает наличие российского паспорта и назвал информацию "фейком". Позже журналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев подтвердил наличие гражданства РФ у Львова и исключил, что документы в реестрах могут быть подделкой, как об этом говорил сам судья.