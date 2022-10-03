Несмотря на войну. Переговоры и формальные процедуры по приему Украины в НАТО должны начаться уже сейчас — Минобороны Литвы 3 октября, 13:40 Арвидас Анушаускас (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Переговоры и формальные процедуры по приему Украины в НАТО должны начаться уже сейчас, несмотря на войну, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Об этом сообщает Delfi.

«Самое главное — это не упрощенные процедуры приема в НАТО, которые были применены к Швеции и Финляндии, а консенсус 30 стран — согласие о том, что эту страну (Украину — ред) можно принять в НАТО и сам процесс должен начаться независимо от войны», — сказал Анушаускас.

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По его словам, в этом случае страны Запада не могут оставаться на той же позиции, что и до войны.

«Гарантии безопасности для Украины должны быть повышены уже сейчас», — сказал он.

Министр заявил, что Литва поддерживает политику открытых дверей, поэтому Украина может рассчитывать на ее безоговорочную поддержку, даже если это кажется труднодостижимой целью.

Президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмигаль и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, Украина проводила консультации с Альянсом.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга вечером 30 сентября отреагировал на подачу заявки Украиной на вступление в Альянс. Он сказал, что двери НАТО остаются открытыми для всех демократических стран Европы. Столтенберг повторил, что Альянс поддерживает право Украины самой выбирать свой путь и механизмы обеспечения безопасности.



Генсек также напомнил, что решение о членстве должны принимать все 30 членов Североатлантического Альянса. По его словам, сейчас в НАТО сосредоточены на том, чтобы оказывать непосредственную поддержку Украине и помогать ей защищаться: «Сейчас это основное направление и основные усилия союзников по НАТО».

Канада и страны Балтии заявили, что поддерживают заявку Украины на вступление в НАТО. В Германии также заявили, что поддерживают желание Украины вступить в НАТО, но подчеркнули, что необходимо коллективное решение.

В то же время в Белом доме заявили, что «пока не время для проведения процесса принятия Украины в НАТО».

По данным Politico, заявление Украины стало неожиданностью для администрации Байдена.

Украина 21 февраля 2019 года закрепила курс на членство в Европейском Союзе и НАТО в Конституции. Это связано, прежде всего, с агрессией Российской Федерации и оккупацией в 2014 году Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Заявку на присоединение к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ) Украина подала еще в 2008 году.