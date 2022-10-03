Несмотря на войну. Переговоры и формальные процедуры по приему Украины в НАТО должны начаться уже сейчас — Минобороны Литвы

3 октября, 13:40
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Арвидас Анушаускас (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Арвидас Анушаускас (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Переговоры и формальные процедуры по приему Украины в НАТО должны начаться уже сейчас, несмотря на войну, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Об этом сообщает Delfi.

«Самое главное — это не упрощенные процедуры приема в НАТО, которые были применены к Швеции и Финляндии, а консенсус 30 стран — согласие о том, что эту страну (Украину — ред) можно принять в НАТО и сам процесс должен начаться независимо от войны», — сказал Анушаускас.

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По его словам, в этом случае страны Запада не могут оставаться на той же позиции, что и до войны.

«Гарантии безопасности для Украины должны быть повышены уже сейчас», — сказал он.

Министр заявил, что Литва поддерживает политику открытых дверей, поэтому Украина может рассчитывать на ее безоговорочную поддержку, даже если это кажется труднодостижимой целью.

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Президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмигаль и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, Украина проводила консультации с Альянсом.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга вечером 30 сентября отреагировал на подачу заявки Украиной на вступление в Альянс. Он сказал, что двери НАТО остаются открытыми для всех демократических стран Европы. Столтенберг повторил, что Альянс поддерживает право Украины самой выбирать свой путь и механизмы обеспечения безопасности.

Генсек также напомнил, что решение о членстве должны принимать все 30 членов Североатлантического Альянса. По его словам, сейчас в НАТО сосредоточены на том, чтобы оказывать непосредственную поддержку Украине и помогать ей защищаться: «Сейчас это основное направление и основные усилия союзников по НАТО».

Канада и страны Балтии заявили, что поддерживают заявку Украины на вступление в НАТО. В Германии также заявили, что поддерживают желание Украины вступить в НАТО, но подчеркнули, что необходимо коллективное решение.

В то же время в Белом доме заявили, что «пока не время для проведения процесса принятия Украины в НАТО».

По данным Politico, заявление Украины стало неожиданностью для администрации Байдена.

Украина 21 февраля 2019 года закрепила курс на членство в Европейском Союзе и НАТО в Конституции. Это связано, прежде всего, с агрессией Российской Федерации и оккупацией в 2014 году Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Заявку на присоединение к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ) Украина подала еще в 2008 году.

https://www.youtube.com/watch?v=NgylaFCl4uo
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   НАТО Литва Война России против Украины

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