ЕС не признает псевдореферендумы на захваченных РФ украинских территориях, будут новые санкции — Боррель 21 сентября, 11:28 Боррель отреагировал на намерение марионеток Кремля провести псевдореферендумы (Фото:Yves Herman/Reuters)

Страны Евросоюза не признают результаты псевдореферендумов на захваченных войсками РФ территориях Украины, заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

«Это попытка России узаконить свой незаконный военный контроль, направленная на насильственное изменение границ Украины в явное нарушение Устава ООН и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Результаты таких действий будут недействительными и не будут признаны ЕС и его государствами-членами», — говорится в его заявлении.

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Боррель напомнил, что в начала вторжения Россия запугивала, незаконно задерживала, пытала и похищала украинцев, значительная часть местного населения захваченных территорий была вынуждена бежать.

«Законно избранные местные чиновники в некоторых случаях были насильственно заменены. Доступ к интернету, свободным и независимым СМИ и свобода слова также были значительно ограничены. Поэтому эти незаконные „голосования“ ни при каких обстоятельствах не могут считаться свободным волеизъявлением людей, живущих в этих регионах под постоянной российской военной угрозой и запугиванием», — сказал он.

Боррель добавил, что Россия, ее политическое руководство и все те, кто причастен к этим «референдумам» и другим нарушениям международного права в Украине, будут привлечены к ответственности. Также будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры против России.

20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил о проведении в РФ частичной мобилизации.

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