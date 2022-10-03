Командующий Объединенными силами рассказал, как мобилизация в РФ повлияет на фронт в Украине 3 октября, 10:00 По словам Наева, уже через 2−3 месяца мобилизованные в РФ будут на поле боя (Фото:Генштаб)

Командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что уже через 2−3 месяца мобилизованные в РФ будут на поле боя в Украине.

В эфире телемарафона он сообщил, что мобилизованными российское командование доукомплектует военные части, которые уже воюют против Украины.

«Но мобилизованные — это не регулярная армия, с которой мы воевали семь месяцев. А в течение этого времени мы смогли давать отпор армии. А мобилизованные недостаточно обучены, не имеют опыта, поэтому они сразу не восстановят своих мощностей», — подчеркнул Наев.

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21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.

По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов.

Однако, по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что свидетельствует о проведении этнических чисток.

Ранее украинская разведка сообщала, что войска РФ в данный момент не смогут вооружить и прокормить миллион мобилизованных россиян.