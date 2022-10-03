Норвегия решила усилить свою границу с Россией 3 октября, 16:14 Флаг Норвегии (Фото:simonstones / pixabay)

Норвегия патрулирует свою границу с РФ с помощью гарнизона обороны в Сер-Варангере. Теперь пограничники получили дополнительный вертолет с датчиками из-за «частичной» мобилизации в России.

Об этом заявила министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мельгер, сообщает High North News.

«Полиция контролирует пункт пропуска Стурскуг, и теперь ее присутствие также будет усилено в пограничной зоне за пределами пограничной станции. Полицейский вертолет будет полезным инструментом для мониторинга пограничной зоны с норвежской стороны», — заявила она.

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Повысить контроль за границей решили из-за объявленной «частичной» мобилизации в России. Также в Норвегии заявили, что не исключают введения запрета на въезд гражданам России.

«Мы быстро закроем границу, если это потребуется, изменения могут произойти мгновенно. В Норвегию приезжают мало россиян по сравнению с Финляндией, здесь ситуация другая», — добавила министр.

Стурскуг является единственной пограничной станцией в направлении России. По словам Эмили Энгер Мель, ведется тесный диалог с норвежской полицией и норвежской таможней по развитию событий на границе.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать миллион россиян на войну против Украины.

