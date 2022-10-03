Провалы российской армии. Кремль заявил, что Кадырову нужно «исключить эмоции» при оценке действий войск РФ 3 октября, 15:00 Спикер Путина Песков (Фото:kremlin.ru)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя реакцию кремлевского ставленника в Чечне Рамзана Кадырова на провалы российской армии, заявил, что «эмоции должны быть исключены»

Об этом сообщает пропагандистское информагенство РИА Новости.

По словам Пескова, Кадыров «внес большой вклад» в войну против Украины.

«Другое дело, что в тяжелые моменты эмоции должны быть исключены при оценках», — сказал спикер диктатора.

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Глава Чечни и марионетка Кремля Рамзан Кадыров после заявления минобороны страны-агрессора РФ об отступлении оккупантов из Лимана Донецкой области обрушился с критикой на генерал-полковника Александра Лапина.

Он утверждает, что российскими оккупантами на этом участке руководил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин, который выставил на рубежах Лиманского направления принудительно мобилизованных с оккупированной территории Луганской области и другие подразделения, но «не обеспечил» им связь, взаимодействие и пополнение боеприпасов.



Пресс-секретарь восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что защитники Украины зашли в Лиман Донецкой области, там идут бои.



После этого министерство обороны страны-агрессора России заявило об отступлении своих войск из Лимана, назвав его «отводом на более выгодные рубежи».



В восточной группировке войск также подтвердили освобождение пяти населенных пунктов возле Лимана: Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки. Там рассказали, что группировка РФ — около 5000 оккупантов — была окружена.