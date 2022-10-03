Возросла до максимума. Поддержка вступления Украины в НАТО превысила 80% - опрос 3 октября, 13:01 После аннексии захваченных РФ территорий Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в НАТО (Фото:Ints Kalnins/Reuters)

После аннексии Россией захваченных территорий Украины и подписания президентом Владимиром Зеленский заявки на членство в НАТО поддержка вступления страны в Альянс составила 83%. Это самый высокий показатель за всю историю проведения опросов.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

Если бы в ближайшее время прошел референдум о вступлении Украины в НАТО, то инициативу поддержали бы 83% опрошенных.

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Против выступают 4% респондентов, не проголосовали бы 9%.

В июне вступление в Североатлантический альянс поддерживали 76%.

Социологи отмечают, что вступление в НАТО несколько осторожнее воспринимается жителями востока страны (69% - за вступление, 9% - против, 17% - не пришли бы на голосование). Однако несмотря на это, по сравнению с предыдущим опросом, динамика в поддержке вступления в Альянс среди жителей этого макрорегиона очень положительная (в июне за — 55%, против — 20%, не пришли бы голосовать — 22%).

86% украинцев поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума (против — 3%, не проголосовали бы — 7%). Поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех макрорегионов и возрастов.

Опрос проводился 1 и 2 октября. Было опрошено 2000 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий и тех, где отсутствует мобильная связь.

30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Это произошло сразу после того, как российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных войсками РФ территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, Украина проводила консультации с Альянсом.

2 октября президенты девяти стран Центральной и Восточной Европы призвали всех членов НАТО увеличить военную помощь Украине, а также поддержать стремление страны в Альянс.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга вечером 30 сентября отреагировал на подачу заявки Украиной на вступление в Альянс. Он сказал, что двери НАТО остаются открытыми для всех демократических стран Европы. Столтенберг повторил, что Альянс поддерживает право Украины самой выбирать свой путь и механизмы обеспечения безопасности.



Генсек также напомнил, что решение о членстве должны принимать все 30 членов Североатлантического Альянса. По его словам, сейчас в НАТО сосредоточены на том, чтобы оказывать непосредственную поддержку Украине и помогать ей защищаться: «Сейчас это основное направление и основные усилия союзников по НАТО».



Канада и страны Балтии заявили, что поддерживают заявку Украины на вступление в НАТО. В Германии также заявили, что поддерживают желание Украины вступить в НАТО, но подчеркнули, что необходимо коллективное решение.



В то же время в Белом доме заявили, что «пока не время для проведения процесса принятия Украины в НАТО».



По данным Politico, заявление Украины стало неожиданностью для администрации Байдена.