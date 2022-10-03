Российские оккупанты ходят по дворам на захваченных территориях и составляют списки мужчин призывного возраста — ОК Юг

3 октября, 08:27
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Российские оккупанты усложнили выезд из захваченных территорий Украины (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты усложнили выезд из захваченных территорий Украины (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

На захваченных территориях Украины российские оккупанты продолжают принудительную мобилизацию.

Как сообщили в пресс-службе Оперативного командования Юг в Facebook, они ходят по дворам и составляют списки мужчин призывного возраста.

Также войска РФ максимально усложнили выезд из оккупированных регионов. На блокпостах усилена проверка документов, от людей требуют бесконечный перечень документов и устраивают долговременные осмотры транспортных средств и вещей.

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Оккупанты изымают гаджеты и другие ценные предметы, деньги, заставляют ждать результатов проверки до 7−10 часов. Затем военные РФ просто разворачивают автомобиль в обратном направлении.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/455069753090786/

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

С 23 по 27 сентября российские захватчики имитировали «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Мобилизация Война России против Украины аннексия

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