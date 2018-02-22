Вместо АТО на Донбассе будет операция Объединенных сил
Вместо АТО на Донбассе будет операция Объединенных сил
Муженко: АТО на Донбассе завершается, вместо нее будет операция Объединенных сил
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко рассказал, что сейчас идет смена формата антитеррористической операции (АТО) на операцию Объединенных сил. 1
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