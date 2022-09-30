Буданов не считает, что Россия нанесет ядерный удар по Украине в ближайшее время 30 сентября, 22:31 Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой» (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Глава украинской разведки Кирилл Буданов не считает, что Россия может нанести ядерный удар по территории Украины в ближайшей перспективе.

Об этом сообщил в эфире телемарафона.

«По состоянию на сейчас нет никаких причин считать, что ядерный удар в ближайшей перспективе может быть нанесен по территории Украины», — сказал он.

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Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что риск применения Россией тактического ядерного оружия есть, но его качество и состояние вызывает вопросы.