Буданов не считает, что Россия нанесет ядерный удар по Украине в ближайшее время
Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой» (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)
Глава украинской разведки Кирилл Буданов не считает, что Россия может нанести ядерный удар по территории Украины в ближайшей перспективе.
Об этом сообщил в эфире телемарафона.
«По состоянию на сейчас нет никаких причин считать, что ядерный удар в ближайшей перспективе может быть нанесен по территории Украины», — сказал он.
Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой».
21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что риск применения Россией тактического ядерного оружия есть, но его качество и состояние вызывает вопросы.