Утром войска РФ нанесли ракетный удар по пригороду Днепра, ночью оккупанты атаковали Никополь 3 октября, 08:53 Утро в Днепропетровской области началось с ракетной атаки (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Утром в понедельник, 3 октября, войска РФ нанесли ракетные удар по Днепровскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Россияне ударили по Днепровскому району. На месте прилета работают все службы. Информация о погибших и раненых уточняется», — отметил он.

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Звуки взрывов слышали жители Днепра. Они прозвучали во время воздушной тревоги, пишет Суспільне.

Вероятно, это могли быть удары по Днепровскому району.



О разрушениях пока не сообщается.

Резниченко также рассказал, что оккупанты всю ночь атаковали Никопольскую, Марганецкую и Мировскую громады из Градов и тяжелой артиллерии.

Обошлось без жертв и пострадавших, но в Никополе повреждены около десяти многоэтажных и частных домов, а также линии электропередач.

В Марганецкой громаде из-за российских снарядов вспыхнул пожар в дачном доме, огонь удалось потушить.

В Мировской громаде почти 1000 семей остались без света. Аварийные бригады энергетиков уже работают.

В Криворожском районе под удар попала Зеленодольская громада. В селе Марьянское повреждены частные дома, солнечная электростанция, склады сельхозпредприятия, газопровод и электросети.

2 октября в Кривой Рог после полуночи прилетел вражеский дрон-камикадзе, который попал в здание местного лицея в центре города. В результате было разрушено два этажа, произошел пожар.

29 сентября российские оккупанты ударили ракетой Искандер по автобусному парку в Днепре, погибли три человека.