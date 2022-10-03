Спецназовцы СБУ сбили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении — видео 3 октября, 12:07 Вражеский вертолет сбили на Запорожском направлении (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр)

Спецназовцы Центра специальных операций А Службы безопасности Украины уничтожили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении.



Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале СБУ.

Тактическая группа бойцов спецподразделения находилась на передовых позициях, контролируя район возможного прохода вражеской авиации.

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«И после появления в зоне поражения трех вертолетов один из российских Ка-52 совершил „жесткую посадку“ в результате выстрела из ПЗРК», — говорится в подписи к ролику.

2 октября бойцы Объединенных сил показали, как сбивают вражеские вертолеты Ка-52.