США в частных сообщениях предупреждают Россию о последствиях применения ядерного оружия — WP 23 сентября, 11:17 Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

США в течение нескольких месяцев отправляли в Москву частные сообщения, предупреждая руководство России о серьезных последствиях, которые последуют за применением ядерного оружия, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, администрация президента Джо Байдена решила намеренно расплывчато предупреждать о последствиях ядерного удара, поэтому Кремль беспокоится, как может отреагировать Вашингтон.

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К частной переписке был привлечен Государственный департамент, однако чиновники не рассказали, кто доставил сообщения или их содержание.

Также неясно, были ли отправлены новые сообщения через несколько часов после того, как кремлевский диктатор Владимир Путин выступил со своей последней завуалированной ядерной угрозой во время речи, в которой он объявил о частичной мобилизации.

Официальные лица США активизировали усилия на Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе, чтобы удержать Россию от применения ядерного оружия.

Госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что «безрассудные ядерные угрозы России должны быть немедленно прекращены».

Президент Владимир Зеленский в среду, 21 сентября, отреагировал на ядерный шантаж российского диктатора Владимира Путина. Он сказал, что не верит, что Россия применит ядерное оружие, однако отметил, что заглянуть в голову главе кремлевского режима нельзя и что «есть риски».



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