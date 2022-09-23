США в частных сообщениях предупреждают Россию о последствиях применения ядерного оружия — WP

23 сентября, 11:17
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Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

США в течение нескольких месяцев отправляли в Москву частные сообщения, предупреждая руководство России о серьезных последствиях, которые последуют за применением ядерного оружия, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, администрация президента Джо Байдена решила намеренно расплывчато предупреждать о последствиях ядерного удара, поэтому Кремль беспокоится, как может отреагировать Вашингтон.

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К частной переписке был привлечен Государственный департамент, однако чиновники не рассказали, кто доставил сообщения или их содержание.

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Также неясно, были ли отправлены новые сообщения через несколько часов после того, как кремлевский диктатор Владимир Путин выступил со своей последней завуалированной ядерной угрозой во время речи, в которой он объявил о частичной мобилизации.

Официальные лица США активизировали усилия на Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе, чтобы удержать Россию от применения ядерного оружия.

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Госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что «безрассудные ядерные угрозы России должны быть немедленно прекращены».

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Президент Владимир Зеленский в среду, 21 сентября, отреагировал на ядерный шантаж российского диктатора Владимира Путина. Он сказал, что не верит, что Россия применит ядерное оружие, однако отметил, что заглянуть в голову главе кремлевского режима нельзя и что «есть риски».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Россия Ядерное оружие Война России против Украины

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